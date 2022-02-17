В Казани снесут более 30 незаконно размещенных торговых павильонов

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Власти Казани распорядились демонтировать ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества. Об этом говорится в сборнике документов мэрии города.

Всего в список вошли более 30 объектов. Среди них — торговые павильоны, автофургон и киоск по продаже воды. Например, последний находится на улице Татарстан вблизи дома №52. А автофургон расположен на улице Адоратского вблизи дома №29.

Ринат Назметдинов (архив)

Торговые павильоны располагаются на улицах Беломорской, Декабристов, Лукина, в подземном пешеходном переходе на Площади Тукая.

Также сегодня стало известно, что в городе демонтируют еще две незаконно размещенные рекламные конструкции. Речь идет о щитовой конструкции, расположенной на улице Приволжской и стеле, находящейся на Оренбургском тракте.

Диана Жиленкова