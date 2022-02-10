В Казани снесут ряд незаконно размещенных торговых объектов, гаражей и автофургон

В Казани снесут ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. Соответствующие постановления исполкома опубликованы в сборнике документов мэрии города.

Демонтажу подлежат 25 торговых павильонов и автофургон в разных районах города. Снести их собственникам потребуется в срок с 10 по 14 февраля 2022 года. Иначе их уберут принудительно с 15 февраля по 16 мая. Они будут храниться на базе ООО «Гермес» по адресу улица Фатыха Амирхана, 48. Кроме того, потребуется снести девять павильонов в подземных переходах в срок с 10 по 14 февраля 2022 года. Они также будут храниться на базе ООО «Гермес».

Также должны быть снесены в 28 точках Авиастроительного и Ново-Савиновского районов будки охраны, контейнеры, шлагбаумы, ограждения, декоративные заборы, столбы и блоки. Их владельцам дан на это срок пять дней с момента публикации в сборнике. В Кировском и Московском районах нужно будет демонтировать 66 металлических гаражей. Добровольно собственники могут сделать это с 11 по 15 февраля.

В конце декабря прошлого года власти Казани предписали снести 44 незаконно установленных торговых объекта и павильона. Это были торговые объекты, автофургоны и киоски с водой.

Дарья Акимова