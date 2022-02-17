В Казани утвердили размеры дохода граждан и стоимости имущества, подлежащие налогообложению

В Казани утвердили на 2022 год максимальные размеры дохода граждан и стоимости имущества, подлежащие налогообложению. Соответствующее постановление размещено в сборнике документов мэрии города.

Согласно документу, для одиноко проживающего гражданина подлежит налогообложению имущество максимальной стоимостью 1 729 944 рубля. Для семьи из двух человек устанавливается сумма размером 3 459 888 рублей, а для семьи из двенадцати человек — 20 759 328 рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Максимальный размер среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, составляет 38 315 рублей.

Также утверждены пороговые значения дохода местных жителей и стоимости имущества, подлежащего налогообложению. Согласно постановлению, размер среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, составляет 31 929 рублей.

В прошлом году также был установлен максимальный размер среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого члена семьи. Например, для одиноко проживающего гражданина было определено 41 143 рубля, для семьи из двух человек — 26 182 рубля.

Диана Жиленкова