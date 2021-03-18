В Казани утвердили пороговые значения дохода граждан и стоимости имущества на 2021 год
В Казани утвердили пороговые значения и максимальные размеры дохода граждан и стоимости имущества, подлежащего налогообложению, на 2021 год. Соответствующие постановление опубликованы в сборнике документов мэрии.
Так, установлены следующие пороговые значения для принятия решения о признании граждан малоимущими на 2021 год. По имуществу:
- для одиноко проживающего гражданина — 1 779 327 рублей;
- для семьи из двух человек — 2 264 598 рублей;
- для семьи из трех человек — 2 911 626 рублей;
- для семьи из четырех человек — 3 882 168 рублей;
- для семьи из пяти человек — 4 852 710, рублей;
- для семьи из шести человек — 5 823 252 рублей;
- для семьи из семи человек — 6 793 794 рублей;
- для семьи из восьми человек — 7 764 336 рублей;
- для семьи из девяти человек — 8 734 878 рублей;
- для семьи из десяти человек — 9 705 420 рублей;
- для семьи из одиннадцати человек — 10 675 962 рублей;
- для семьи из двенадцати человек — 11 646 504 рублей.
По размеру среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого члена семьи:
- для одиноко проживающего гражданина — 34 286 рублей;
- для семьи из двух человек — 21 818 рублей;
- для семьи из трех человек и более — 18 701 рублей.
Также установлены максимальные размеры дохода граждан и стоимости имущества для принятия решения о признании граждан нуждающимися в предоставлении им жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на 2021 год.
Максимальный размер стоимости имущества составляет:
- для одиноко проживающего гражданина — 1 779 327,0 рублей;
- для семьи из двух человек — 2 264 598 рублей;
- для семьи из трех человек — 2 911 626 рублей;
- для семьи из четырех человек — 3 882 168 рублей;
- для семьи из пяти человек — 4 852 710 рублей;
- для семьи из шести человек — 5 823 252 рублей;
- для семьи из семи человек — 6 793 794 рублей;
- для семьи из восьми человек — 7 764 336 рублей;
- для семьи из девяти человек — 8 734 878 рублей;
- для семьи из десяти человек — 9 705 420 рублей;
- для семьи из одиннадцати человек — 10 675 962 рублей;
- для семьи из двенадцати человек — 11 646 504 рублей.
Максимальный размер среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого члена семьи:
- для одиноко проживающего гражданина — 41 143 рублей;
- для семьи из двух человек — 26 182 рублей;
- для семьи из трех человек и более — 22 442 рублей.
Ранее в Казани установили стоимость одного квадратного метра жилья на IV квартал 2020 года для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение квартир.Общество Татарстан
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