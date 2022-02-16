Казанская гостиница «МАНО» вновь выставлена на продажу за 1,3 млрд рублей

В Казани за 1,3 млрд рублей снова выставили на продажу гостиницу «МАНО», расположенную в Ново-Савиновском районе по адресу ул. Чистопольская, 47а. Соответствующее объявление опубликовано на одном из сайтов объявлений в интернете.

В шестиэтажном здании, построенном в 2015 году, находятся 75 номеров, ресторан и нежилые помещения, которые сдаются в аренду, рядом — собственная охраняемая парквока. Его площадь составляет 5,8 тысячи кв. метров.

Через дорогу от «МАНО» расположены «Татнефть Арена», отель и аквапарк «Ривьера». Владелец объявления также отмечает шаговую доступность от центра Казани и основных достопримечательностей.

Скриншот

Это уже не первая попытка продать гостиницу. Она выставлялась в августе 2021 года за ту же сумму в 1,3 млрд рублей. Собственником «МАНО» является Ваган Мкртчян. Он известен как владелец «Шашлычного двора», работавшего в городе с 2006 по 2014 годы в здании гостиницы «Татарстан».

Дарья Акимова