Исследование: В новогодние праздники казанцы интересовались услугами красоты и здоровья

В новогодние праздники казанцы чаще всего интересовалась услугами красоты и здоровья. Доля поисковых запросов на эту тему на Юле и в Объявлениях ВКонтакте составила 54% от общего числа поисковых запросов, что на 23% больше, чем в среднем по стране. Это один из самых высоких показателей в России.

Популярные виды услуг в этой категории: массаж, маникюр и педикюр, а также наращивание ресниц. При этом в Казани каждый третий запрос по услугам в начале января относился к массажу.

Также с 1 по 9 января жителям столицы Татарстана требовались услуги по ремонту и строительству. Также востребованы в эти дни были услуги по перевозке: аренда авто, грузоперевозки, вызов грузчиков.

Фото: pixabay.com

В новогодние праздники предложения услуг на Юле и в Объявлениях ВКонтакте в Казани заметно выросли. Объявлений с услугами в категориях «ремонт и строительство» стало больше почти в три раза, «уборка» — в 2,5 раза, «перевозки» — в 2,4 раза.

В новогодние праздники казанцы стали чаще оказывать услуги в категориях «обучение» (рост на 95%), «красота и здоровье» (рост на 64%), «организация праздников» (рост на 50%).

В Казани средние цены на услуги по маникюру и педикюру были ниже в целом по России почти в два раза. В столице Татарстана их стоимость в среднем составляла 500 рублей, в России — 900 рублей. Услуги по ремонту и строительству в среднем по стране стоили 2900 рублей, однако в Казани такие специалисты брали за свои услуги на 16% меньше — 2500 рублей, говорится в исследовании сервиса «Объявления ВКонтакте» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Татьяна Леухина