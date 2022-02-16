Минцифры РФ выступило против налога на международные игровые платформы

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выступило против налога на международные игровые платформы. Соответствующее заявление ведомство опубликовало на своем сайте.

— Введение каких-либо налогов или сборов на иностранные цифровые компании или услуги, включая дистрибуцию игр, не рассматривается с учетом продолжающейся работы на площадке ОЭСР по перестройке системы налогообложения глобальных международных компаний (так называемые Pillar 1, Pillar 2), — рассказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

СМИ сегодня распространили информацию, что российские власти решили ввести налог на международные игровые платформы и обеспечить тем самым поддержку Фонда поддержки разработки игровых проектов популяризующих русскую культуру и историю. Якобы рассматривается возможность обязать платформы Steam, PlayStation Store, Xbox Games Store, Epic Games перечислять в бюджет 5% от оборота в России, писал «Коммерсантъ».

Однако в Минцифры РФ заверили, что не планируют таким образом финансировать указанный Фонд. Подготовка предложений по его созданию предусмотрена вторым пакетом мер поддержки ИТ-отрасли, обратили внимание в ведомстве.



О том, что правительство России думает над идеей создания фонда для поддержки разработчиков компьютерных игр, которые будут продвигать отечественную культуру и историю в массы, стало известно в апреле 2021 года.



Татьяна Демина