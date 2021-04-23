Правительство РФ будет финансировать разработчиков видеоигр за продвижение отечественной культуры и истории

Правительство РФ думает над идеей создания фонда для поддержки разработчиков компьютерных игр, которые будут продвигать отечественную культуру и историю в массы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на второй пакет мер поддержки IT-отрасли.

По данным издания, авторами инициативы стали российские IT-компании «Яндекс» и Mail.ru Group. Фонд поддержки видеоигр будет функционировать по тому же принципу, что и Фонд кино — проекты будут финансироваться государственным бюджетом на возвратной основе.

Источник «Ъ» утверждает, что разработка качественной российской игры будет стоить $5–10 млн. Однако сейчас подобных игр в разработке пока нет.

Напомним, ранее правительство Китая опубликовало критерии, которым должны соответствовать игры на запуске. Один из них — соответствие идеям социализма.