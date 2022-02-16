В Казани частично восстановили схемы движения автобусов №28а, 43, 54

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани частично восстановили схемы движения автобусов №28а, 43, 54. Их изменили в начале декабря из-за ветхости и износа третьего северного коллектора на ул. Фатыха Амирхана.



С 10 февраля автобусы №28а, 43, 54, следуя от моста «Миллениум» в направлении улицы Четаева, вновь совершают посадку или высадку пассажиров на остановках «Алексея Козина» и «Сибгата Хакима». При этом пока что остановку «Чистопольская» отменили до завершения всех восстановительных работ на аварийном участке дороги, сообщается в telegram-канале мэрии Казани.

Фото: kzn.ru

На прошлой неделе в исполкоме города сообщили об ограничении движения по автомобильной дороге по улице Фатыха Амирхана до 9 марта. Для автомобилистов и пешеходов закроют участок улицы Фатыха Амирхана от улицы Четаева до улицы Чистопольской. Это связано с ремонтом канализационного коллектора.



Татьяна Леухина