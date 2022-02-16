Роскомнадзор рассмотрит санкции против компаний, которые проигнорировали закон о «приземлении»

До конца текущего месяца Роскомнадзор рассмотрит меры против иностранных IT-компаний, не открывших представительства в стране согласно закону о «приземлении». Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

Так, в первую очередь будут применяться меры экономического характера. Например, запрет рекламы. Всего законом предусмотрено восемь мер. Помимо запрета на рекламу, может использоваться информирование пользователей в поисковой выдаче о нарушении закона, ограничение перевода денежных средств и др., передает «РИА Новости».

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1 января этого года вступил в силу закон о «приземлении», согласно которому иностранным IT-компаниям необходимо открывать в России свои представительства. Это касается Google, Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber и др.

Так, в прошлом месяце в соответствии с требованиями закона стриминговый сервис Spotify зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Затем сервису предстояло разместить на своих информационных ресурсах электронную форму для обратной связи, создать филиал и т.д.

Диана Жиленкова