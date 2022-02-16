Банк Казани — «Простой!» кредит для бизнеса!

Когда срочно нужны деньги для бизнеса, поможет кредит «Простой» от Банка Казани — решение по кредиту за 8 часов без залога и документов.

Для подачи заявки не требуется предоставление финансовой отчетности. Решение принимается на основании одного документа — выписки по счету.

Сумма по кредиту доступна в диапазоне от 500 тысяч рублей до 10 миллионов со сроком от 4 до 36 месяцев. Минимальная ставка — 14,25% годовых, достигается при оформлении договора страхования жизни (ДСЖ) на весь срок кредита. При оформлении ДСЖ на срок, меньше срока кредита, ставка по кредиту снижается на срок действия ДСЖ.

Получить кредит просто!

Подайте заявку на сайте или в офисе Банка Казани. Подтвердите заявку, ответив на звонок нашего специалиста. Получите решение в течение 8 часов.

Узнать подробности и подать заявку можно тут.

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