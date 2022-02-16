Банк Казани — «Простой!» кредит для бизнеса!
Когда срочно нужны деньги для бизнеса, поможет кредит «Простой» от Банка Казани — решение по кредиту за 8 часов без залога и документов.
Для подачи заявки не требуется предоставление финансовой отчетности. Решение принимается на основании одного документа — выписки по счету.
Сумма по кредиту доступна в диапазоне от 500 тысяч рублей до 10 миллионов со сроком от 4 до 36 месяцев. Минимальная ставка — 14,25% годовых, достигается при оформлении договора страхования жизни (ДСЖ) на весь срок кредита. При оформлении ДСЖ на срок, меньше срока кредита, ставка по кредиту снижается на срок действия ДСЖ.
Получить кредит просто!
- Подайте заявку на сайте или в офисе Банка Казани.
- Подтвердите заявку, ответив на звонок нашего специалиста.
- Получите решение в течение 8 часов.
Узнать подробности и подать заявку можно тут.
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ООО КБЭР «Банк Казани»
Лицензия Банка России №708 от 27.05.2016. ООО КБЭР «Банк Казани».
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