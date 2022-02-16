Почти половина казанцев желает привязать свою зарплату к курсу доллара или евро

Фото: Анна Сейтумерова

49% жителей Казани хотели бы, чтобы их зарплаты были привязаны к курсу доллара или евро. Такие данные приводит после опроса онлайн-портал по поиску работы SuperJob.

Мужчины чаще женщин хотят фиксации зарплаты к доллару или евро. Их, согласно опросу, 56%, тогда как женщин 45%. Кроме того, таковых больше среди жителей столицы Татарстана в возрасте до 34 лет и с заработком более 80 тысяч рублей. 42% казанцев, наоборот, не хотят фиксировать заработок в валюте. Они объясняют это тем, что не хотят волноваться из-за каждого скачка курса.



Количество россиян, желающих зафиксировать зарплату в валюте, стало максимальным с 2015 года. Тогда подобного желали 32% , в августе пандемийного 2020 года — 37%.

Фото: pixabay.com

11 февраля курс евро превысил 88 рублей впервые с 27 января 2022 года. По данным Московской биржи, он вырос до 88,34 рубля. Доллар также взлетел до 77,57 рубля.



Дарья Акимова