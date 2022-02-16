На капитальный ремонт дороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск потратят 143,6 млн рублей

На капитальный ремонт автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск, км 5 + 208 — км 8 + 800 (левая сторона) в Тукаевском районе Татарстана потратят 143,6 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.



Заказчиком выступает «Главтатдортранс». Протяженность дороги — 3,592 км. Работы нужно выполнить до 20 октября текущего года. Подать заявку можно до 2 марта, подрядчика определят 4 марта.

От подрядчика требуется выполнить работы по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов.

«Главтатдортранс» объявлял еще несколько тендеров на капительный ремонт дорог в районах Татарстана. Так, планируется капитальный ремонт автодороги Лаишево — Чирпы, км 8 + 225 — км 11 + 275 в Лаишевском районе РТ. Протяженность дороги — 3,05 км. На работы выделят 117,3 млн рублей. На капремонт дороги Казань — Шемордан, км 74 + 139 — км 78 + 700 в Тюлячинском районе республики потратят 116 млн рублей.

Еще в Татарстане капитально отремонтируют автодорогу Ашитбаш — Шушмабаш — Карадуван, км 12 + 500 — км 16 + 300 в Арском районе РТ. На эти цели предусмотрено 253,2 млн рублей.

Маргарита Головатенко