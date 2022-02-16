Прокуратура: власти Лаишевского района не заключили контракт с организацией по отлову бездомных собак

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Лаишевского района Татарстана провела проверку исполнения законодательства об ответственном обращении с животными. Выяснилось, что муниципалитет не заключил контракт с организацией, занимающейся отловом бездомных животных, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Прокуратура внесла в адрес руководителя исполкома Лаишевского района представление об устранении нарушений законодательства.

Фото: Василий Иванов (архив)

В последнее время в разных регионах страны участились случаи нападения бродячих собак на людей. Среди них оказывались и дети. В январе в селе Домна Читинского района обнаружили тело семилетней девочки со следами нападения животных. Ребенка загрызли бездомные собаки. Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства из-за случаев нападения бродячих собак на людей.



Вчера прокуратура Казани организовала проверку информации о нападении собаки на 12-летнюю девочку. Происшествие случилось на ул. Карбышева: собака укусила ребенка за ногу, когда та возвращалась домой из школы.



Татьяна Леухина