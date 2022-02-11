Завтра в челнинских школах пройдет День здоровья — уроки отменены

В субботу, 12 февраля, в школах Набережных Челнов пройдет День здоровья. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова в своем аккаунте в Instagram.

По ее словам, завтра в образовательных учреждениях организуют спортивно-оздоровительные мероприятия. В этот день занятия отменяются.

Фото: realnoevremya.ru

По данным Минздрава Татарстана, на разобщении остаются классы в 96 школах республики. По субботам образовательным учреждениям рекомендуют проводить мероприятия не в классах, а на свежем воздухе. Формат занятости детей школы определяют самостоятельно.

Кроме того, в выходные в учебных заведениях организуются генеральные уборки, а также проводится обеззараживание при помощи бактерицидных ламп.

Диана Жиленкова