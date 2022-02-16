В Казани на время ремонта надземного пешеходного перехода около РКБ горожане могут использовать лифт

В Казани продолжается ремонт надземного пешеходного перехода через Оренбургский тракт в районе РКБ. На время ремонта ступеней пешеходы будут подниматься и спускаться с помощью лифта. Об этом «Реальному времени» сообщил начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Казани Игорь Новиков.

По его словам, во время ремонта лифтовых шахт пешеходы будут передвигаться уже с помощью ступеней. Также установлены временные ступени для безопасного передвижения горожан.

Вчера сообщалось, что один из пролетов лестницы в переходе около РКБ готов. Причиной для ремонта послужило аварийное состояние объекта. Отмечается, что подрядная организация должна была вести работы по частям, чтобы не перекрывать поток и не мешать жителям города, но рабочие решили срезать все сразу и не успели восстановить. Сигнальная лента была порвана, и из-за этого горожане попали в ловушку.



Диана Жиленкова