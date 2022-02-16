Нагрузка на судей Арбитражного суда Татарстана в 2021 году выросла почти на 30%

Фото: Максим Платонов (архив)

Нагрузка на судей Арбитражного суда РТ в минувшем году выро­сла почти на 30%. В 2021 году в татарст­анский арбитраж по­ступило 32,5 тысячи исковых заявлений, что при­мерно на 7% больше, чем было в 2020 го­ду.

Однако при этом общее количество ра­ссмотренных дел и прочих заявлений, определявшее реальную нагрузку на судей, составило 74,2 тысячи, что выше на 28%, чем годом ранее. Тогда, для сравнения, в целом было рассмотрено 58,2 тыс. дел и заявлений.

На сегодняшний день в Арбитражном суде Татарстана трудится 71 судья. Об этом на итоговом расширенном совещании АС РТ сообщил его председатель Максим Боровков.

Фото: Максим Платонов (архив)

В прошлом году Максим Боровков рассказывал, что количество поданных заявлений в 2020 году сократилось на 17%, а рассмотренных дел — на 20%. По его словам, в 2020-м поступило 30 197 исковых заявлений, а рассмотрено 25 742 дела. Гражданской коллегией рассмотрено свыше 15 тысяч дел, административных — свыше 10 тысяч. 38% дел рассмотрено в порядке упрощенного производства. Подробности — в материале «Реального времени».

Любовь Шебалова