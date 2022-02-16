Иммунолог заявил, что в редких случаях у заболевших коронавирусом наблюдается энцефалит

Фото: Максим Платонов

У зараженных COVID-19 пациентов в редких случаях наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков.

— Его природа обсуждается. Он может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером. Но это скорее смешанная история, не классический вирусный энцефалит, — приводит слова эксперта Ura.ru.

Фото: Максим Платонов

А врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН Алла Струценко сравнила коронавирус с эпидемией летаргического энцефалита, произошедшей более 100 лет назад. Она отметила такие симптомы, как нарушение сна, бодрствования, терморегуляции и др.

Недавно вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев рассказал, что у перенесших коронавирус пациентов может нарушиться мелкая моторика в результате влияния инфекции на сосудистую систему. Симптом может исчезнуть, если человек будет придерживаться здорового образа жизни.

Диана Жиленкова