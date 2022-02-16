Врачи в Татарстане удалили женщине большую опухоль, зажимавшую легкое

В РКБ Татарстана женщине провели сложную операцию, чтобы убрать опухоль, которая начала сдавливать легкое и мешала дышать, сообщает пресс-служба медучреждения.



Пациентка заболела коронавирусом и решила сделать КТ. Одышка беспокоила ее и раньше, но она не обращала на нее внимания. Она перенесла пневмонию в 2012 году. Тогда врачи видели на снимках затемнения, но решили, что это последствия пневмонии. Пятно не увеличивалось, и женщина не беспокоилась.

Однако во время коронавируса компьютерная томография показала затемнение в легком больших размеров, которое вначале было принято за другую патологию. Однако Марину сразу отправили на консультацию в РКБ. Торакальный хирург в срочном порядке назначил КТ с контрастом, после чего сразу же собрали консилиум с главным торакальным хирургом РТ Михаилом Бурмистровым. Женщине предстояла экстренная, сложная и долгая операция.

Опухоль уже начинала сдавливать здоровое легкое. Однако установить, откуда она растет, тогда было невозможно, поэтому операция была непредсказуема. Во время таких операций хирургам приходится полностью вскрывать грудную клетку чтобы достать опухоль целиком, чтобы не повредить ее — внутри образования могут находиться раковые клетки, которые при повреждении опухоли могут заразить весь организм.

Уже на следующий день после операции женщина смогла встать и вздохнуть полной грудью. Через несколько дней пациентка вернулась домой.

В феврале в Детской республиканской клинической больнице в Казани была проведена уникальная операция по удалению врожденной истинной аневризмы левой плечевой артерии двухмесячной девочке весом чуть больше пяти килограммов. В мировой литературе описано только 14 подобных операций у детей.

Маргарита Головатенко