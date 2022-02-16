В Казани проходит акция для желающих избавиться от курения

В Казани по национальному проекту «Демография» запущена акция для желающих избавиться от курения. Чтобы поддержать жителей в борьбе с негативной привычкой, до 10 марта в крупных торговых центрах города («Парк Хаус» и KazanMall) установили интерактивные стойки «Бросающие».

Участник бросает пачку сигарет или стиков внутрь стойки и так запускает интерактив, в ходе которого рассказывается о проблемах, с которыми сталкивается курильщик.

Попадание пачки в мусорный отсек запускает подсветка QR-кодов со ссылками на сообщества «Бросающих» во «ВКонтакте» и в Telegram, где можно найти информацию от экспертов в области здорового образа жизни, единомышленников и получить ответы на популярные вопросы, связанные с отказом от курения.

Сообщество «Бросающих» объединило уже более 40 тысяч участников. Борьба с потреблением никотиносодержащей продукции — одно из направлений национального проекта «Демография», сообщает Минздрав РТ.

Маргарита Головатенко