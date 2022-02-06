Ночью в одном из челнинских домов произошел пожар

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Минувшей ночью в одном из жилых домов Набережных Челнов произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожар произошел в квартире на девятом этаже дома. Так, горели мебель и вещи на площади 15 кв.м. В результате возгорания пострадал мужчина — он получил термические ожоги кистей рук 2-3 степени (5%). Пострадавшего госпитализировали в городскую БСМП.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Также пожарные спасли еще двоих человек. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожности при курении.



Недавно в Челнах в одном из частных домов в переулке Наратлык загорелся самогонный аппарат. В результате инцидента пострадал мужчина, получивший ожоги ног.

Диана Жиленкова