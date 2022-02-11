В 20 регионах России с начала года ликвидировали 26 нелегальных оружейных мастерских

Федеральная служба безопасности России в январе и феврале провела спецоперацию, в ходе которой удалось ликвидировать 26 нелегальных оружейных мастерских в 20 регионах страны. Задержаны 87 подпольных оружейников, изъято 274 единицы огнестрельного оружия отечественного и зарубежного производства.

Спецоперации проходили в Московской, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Челябинской и Ярославской областях. Она также затронула Дагестан, Ингушетию, Крым, Северную Осетию и Якутию, Краснодарский, Красноярский и Хабаровский края, а также Москву.

Среди прочего сотрудники ФСБ изъял 127 пистолетов и револьверов, 119 винтовок и карабинов и четыре пулемета. В арсенале нелегальных оружейников также имелись 18 автоматов, шесть пистолетов-пулеметов и более 17 кг взрывчатых веществ. Найдены и изъяты 176 ручных гранат, свыше 27 тысяч патронов различного калибра и т.д., сообщает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

В декабре 2021 года сообщалось, что в 21 регионе России ФСБ удалось пресечь преступную деятельность 85 граждан. Изъяли 353 единицы отечественного и иностранного огнестрельного оружия. Среди них 224 пистолета и револьвера, 104 карабина, 23 автомата, 18 пистолетов-пулеметов, шесть пулеметов, винтовки и ружья.



Татьяна Демина