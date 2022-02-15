Анонсирован весенний мэйджор по Dota 2. Он пройдет со зрителями в Стокгольме

Турнирный оператор ESL анонсировал первый первый мейджор в 2022 году. Чемпионат ESL One Stockholm Dota Major 2022 пройдет с 12 по 22 мая в столице Швеции. При этом заявлено, что начиная с матчей плей-офф на стадион будут пускать зрителей. Призовой фонд турнира составит $500 тысяч, а также будет разыграно 3 530 очков DPC.

На стокгольмском турнире выступят 18 команд из шести регионов. При этом команды получат приглашения в разные стадии в зависимости от их результатов во втором сезоне Dota Pro Circuit 2021/2022. Лучшие организации начнут свое выступление сразу со стадии плей-офф.

ESL One Stockholm Dota Major 2022 станет первым в сезоне, поскольку Valve отменила зимний чемпионат.