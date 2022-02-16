Казанские мужчины рассказали, что бы хотели получить на 23 февраля

В этом году искушенные подарками мужчины из Казани поделились, что бы хотели получить в качестве презента на 23 февраля. 20% назвали гаджеты, при этом большинство желает получить смартфон, согласно данным опроса «Авито».



21% респондентов из столицы Татарстана хотели бы получить в подарок средства для ухода. Мужчины также называли в качестве желаемых вещей часы (33%), алкоголь (12%) и товары для спорта (24%). 29% мужчин не определились с конкретным подарком и предпочли получить подарочный сертификат, 9% респондентов проголосовали за одежду и обувь, а еще 5% назвали книгу.

Казанские женщины в большинстве (27%) планируют подарить мужчинам дезодоранты, пену для бритья и другие средства личной гигиены. Практически столько же (26%) опрошенных будут дарить одежду и обувь, 27% вручат мужчинам подарочные сертификаты.

24% жительниц Казани сообщили, что подарят мужчинам товары для спорта, еще 19% — носки или нижнее белье. Еще 10% опрошенных подарят мужчинам на День защитника Отечества алкоголь, 7% участниц опроса решили вручить близкому человеку книгу.

Фото: pixabay.com

86% опрошенных женщин из Казани при покупке подарка планируют не выходить за рамки 5 тысяч рублей: 37% собираются уложиться в бюджет до 1 тысячи рублей, 26% — до 3 тысяч рублей, еще 23% — до 5 000 рублей. Подарки стоимостью от 5 до 10 тысяч рублей приобретут 7% респондентов, 1% опрошенных отметили, что готовы потратить от 10 тысяч рублей и больше.

Согласно результатам еще одного февральского опроса, средний бюджет на подарки к 23 февраля у жителей Казани составит 2 600 рублей, это на 100 рублей меньше, чем в среднем по России.

Маргарита Головатенко