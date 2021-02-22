Эксперты рассказали о среднем бюджете на подарки к 23 февраля у жителей Казани

Средний бюджет на подарки к 23 февраля у жителей Казани составит 2600 рублей, это на 100 рублей меньше, чем в среднем по России. Об этом сообщил сервис SuperJob по итогам опроса.

Больше всего готовы потратиться жители Москвы и Красноярска — их средний бюджет на подарки к 23 февраля составит 3600 рублей. Меньше всего же планируют тратить в Волгограде — в среднем 2300 рублей.



В целом по России 30% женщин хотят купить подарки для своих мужей на 23 февраля, еще 18% планируют покупать подарки ко Дню защитника Отечества сыновьям. 16% представительниц женского пола собираются поздравить отцов, 9% — вторую половину, по 8% россиянок — близких людей и братьев, по 3% — коллег и друзей, 2% — дедушек.

Мужчины же чаще планируют поздравлять отцов (10%) и родных (7%). Еще 5% планируют покупку подарков для сыновей.



Отметим, что, согласно другому исследованию, подавляющее большинство женщин — 79% — планируют дарить на День защитника Отечества подарок, не превышающий в стоимости 3 000 рублей. 39% из них готовы потратить и того меньше — до тысячи рублей, 40% — от 1 000 до 3 000 рублей. Примерно треть опрошенных намерены вручить дезодорант или пену для бритья. Еще 23% подарят обувь или же подарочный сертификат, чуть меньше (21% и 19% соответственно) — подарят спорттовары или нижнее белье.