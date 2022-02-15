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В Камских Полянах открыли монумент воинам-интернационалистам

16:53, 15.02.2022
В Камских Полянах открыли монумент воинам-интернационалистам
Фото: пресс-служба Нижнекамского района

В парке Победы поселка Камские Поляны состоялось торжественное открытие монумента воинам-интернационалистам в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Сообщает об этом пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Эскиз монумента выполнил вице-президент Союза дизайнеров России Юрий Менчиц. На реализацию проекта направили часть конкурсных средств за призовое место в новогоднем конкурсе и грант за призовое место в конкурсе на лучшее территориальное общественное самоуправление года.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

В декабре в Казани был открыт бюст известного писателя и общественного деятеля ХIХ века Сергея Аксакова у главного корпуса КФУ. Его установили рядом с памятником Льву Толстому. Высота композиции составляет 3,4 метра, из которых 1,4 метра — бюст и 2 метра — постамент.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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