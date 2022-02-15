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В Татарстане более 250 тысяч человек находятся за чертой бедности

12:23, 15.02.2022
В Татарстане более 250 тысяч человек находятся за чертой бедности
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане по состоянию на 2020 год 254 тысячи человек находились за чертой бедности. Об этом сообщила глава Минтруда республики Эльмира Зарипова.

— На 2021 год мы прогнозируем показатели по бедности на уровне 6,3%, — сказала она.

Один из инструментов снижения бедности — соцконтракт, то есть договор между жителем и государством, согласно которому власти помогают малообеспеченным людям материально, а граждане берут на себя обязательство трудоустроиться или получить образование, профессию и т.д.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По последним данным, в Татарстане число официально зарегистрированных безработных составило 10 517 человек, что составляет 0,52% от численности рабочей силы. В этом году на меры социальной поддержки по линии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ предусмотрено 24,7 миллиарда рублей.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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