В Татарстане насчитывается 10,5 тыс. официально зарегистрированных безработных

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане число официально зарегистрированных безработных составило 10 517 человек, что составляет 0,52% от численности рабочей силы. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Муниципалитетами с самым высоким уровнем регистрируемой безработицы в прошлом месяце стали Тюлячинский, Сабинский и Аксубаевский районы. Самый низкий уровень зафиксирован в Мензелинском, Тетюшском и Актанышском районах.

В десятку районов, где этот показатель за январь 2022 года был наиболее высокий, вошли: Тюлячинский (0,83%), Сабинский (0,74%), Аксубаевский (0,70%), Кайбицкий (0,69%), Верхнеуслонский (0,68%), Елабужский (0,67%), Казань (0,65%), Камско-Устьинский (0,63%), Черемшанский (0,62%) и Альметьевский (0,60%).

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе сообщалось, что в республике насчитывается 10 637 безработных граждан, а их количество выросло в Нижнекамске, Зеленодольске, Набережных Челнах и Менделеевске. Снижение числа нетрудоустроенных зарегистрировали в Елабуге, Камских Полянах и Чистополе.



Максим Кокунин