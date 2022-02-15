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В Институте экологии и природопользования КФУ появится новое направление подготовки

10:10, 15.02.2022
В Институте экологии и природопользования КФУ появится новое направление подготовки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Казанский федеральный университет (КФУ) получил лицензию на право ведения образовательной деятельности по направлению подготовки «Биотехнология» (Биотехнология и биоинженерия). Первых бакалавров и магистрантов начнут обучать уже с нового учебного года в Институте экологии и природопользования.

Первый набор будет осуществляться лишь на контрактной основе. Бюджетные места появится позже. Биотехнологи смогут работать в сельскохозяйственной, ветеринарной, нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей, фармацевтической, пищевой, парфюмерно-косметической промышленности, а также в центре сертификации, контрольно-аналитической лаборатории, в образовательных учреждениях, передает пресс-служба КФУ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Летом 2022 года в вузе откроется магистерская программа по направлению подготовки: «Общественное здравоохранение». В магистратуру смогут поступить все, у кого есть диплом государственного образца о высшем образовании. Особенно в университете ждут окончивших бакалавриат по направлениям «микробиология», «генетика», «биохимия» и «биофизика».

Татьяна Леухина
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