За сутки в Казани произошло более 250 ДТП

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в столице Татарстана произошло 263 ДТП. В некоторых происшествиях есть пострадавшие. Так, случились столкновение, наезд на пешехода и др. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

В минувший понедельник в городе задержали восемь водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Также у двух человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступления в отдел полиции доставили двух горожан.

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе житель Зеленодольска сбил пенсионерку. Так, 64-летний водитель автомобиля Ford передвигался задним ходом. Не заметив позади машины 77-летнюю женщину, водитель сбил ее. Пострадавшую отправили в больницу с различными ушибами.

Диана Жиленкова