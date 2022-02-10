Житель Зеленодольска сбил пенсионерку

Фото: Максим Платонов (архив)

В Зеленодольске местный житель сбил пенсионерку. Возбуждено административное расследование, в рамках которого рассмотрят вопрос о тяжести полученных травм и о последующей квалификации водителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

ДТП произошло во дворе по улице Засорина. Так, 64-летний водитель автомобиля Ford передвигался задним ходом. Позади машины находилась 77-летняя местная жительница. Не убедившись в безопасности маневра, водитель сбил пенсионерку. Ее госпитализировали в травматологическое отделение Зеленодольской ЦРБ с различными ушибами.

Фото: Максим Платонов (архив)

В январе в Казани 24-летний водитель Volkswagen сбил 13-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Подростка госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Диана Жиленкова