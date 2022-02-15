ФСБ ликвидировало группировку хакеров Lurk — следственные действия проходили в том числе в Татарстане

ФСБ и МВД ликвидировали хакерскую группировку Lurk. Информационная инфраструктура, используемая в преступных целях, нейтрализована, сообщает «РИА Новости».



Злоумышленники создали вредоносную компьютерную программу Lurk, с помощью которой похищали деньги со счетов клиентов российских банков. Они получали доступ к банковским информационным системам. С 2012 по 2016 год хакеры переводили средства пользователей на подконтрольные им счета. Ущерб от их действий превысил 1,2 млрд рублей.

Следствие проходило по 88 адресам в 13 субъектах России, в том числе в Татарстане.

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил 22 участников преступной группы к реальным срокам заключения. Ее лидер получил 14 лет, еще два участника — 13 и 12 лет, остальные — от девяти до пяти лет.

Фото: realnoevremya.ru

Минцифры России собирается взять под контроль кражи и сливы персональных данных граждан. Ведомство нашло подрядчика, который займется мониторингом даркнета, хакерских форумов и каналов в Telegram. Подрядчик будет собирать информацию о появлении на черном рынке персональных данных, отслеживая форумы киберкриминальной тематики, telegram-каналы и хакерские ресурсы, приложения для обмена данными между разработчиками софта, а также СМИ, сообщающие о краже данных.

Маргарита Головатенко