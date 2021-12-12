Минцифры России возьмет под контроль кражи и сливы персональных данных граждан

Минцифры России возьмет под контроль кражи и сливы персональных данных граждан. Ведомство нашло подрядчика, который займется мониторингом даркнета, хакерских форумов и каналов в Telegram. Об этом сообщают «Известия».

Министерство заключило контракт с компанией «ТС Интеграция» на сумму 24,3 млн рублей. Мониторинг утечек данных должен начать работать в конце января 2022 года.

Подрядчик будет собирать информацию о появлении на черном рынке персональных данных, отслеживая форумы киберкриминальной тематики, Telegram-каналы и хакерские ресурсы, приложения для обмена данными между разработчиками софта, а также СМИ, сообщающие о краже данных.

Фото: pixabay.com

Ранее Минцифры предлагало внедрить электронный кадровый документооборот на госслужбе. Нововведения помогут оптимизировать работу кадровых служб госорганов.





Дарья Акимова