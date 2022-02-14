За сутки с улиц Казани вывезли более 11 тысяч тонн снега

За последние сутки с улиц Казани вывезли 11,8 тысячи тонн снега, а с начала зимнего сезона — 800,7 тысячи тонн. Об этом рассказали в мэрии города.

Сегодня в уборке улиц столицы Татарстана задействуют 539 дорожных рабочих и 375 единиц спецтехники. Работы будут производиться в различных точках города. Так, снег будут вывозить с улиц Габишева, Карбышева, Курчатова, Павлюхина, Чехова, проспектов Ибрагимова и Ямашева и др.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе Казань оказалась в эпицентре самого сильного снегопада за всю зиму. С 1 по 10 февраля в столице РТ выпало 34 миллиметра осадков, а месячная норма — 37 миллиметров. О причинах сильных снегопадов — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова