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Аквапарк Baryonix в Казани возобновит работу в конце марта

20:50, 14.02.2022 1
Аквапарк Baryonix в Казани возобновит работу в конце марта
Фото: instagram.com/baryonix_aquapark

Аквапарк Baryonix в Казани, прекративший работу 1 сентября прошлого года, готовится к открытию, сказано в сообщении аквапарка в Instagram.

После достижения договоренностей с арендодателем в аквапарке приступили к подготовительным работам. Конец марта — предварительный срок открытия.

Сообщается, что абонементы продлят всем, кто не получил возврат деньгами. Те, кто получил возврат, могут оформить новый абонемент на оставшийся срок по цене, равной сумме возврата. Кассу для оформления откроют 1 марта.

Маргарита Головатенко
БизнесУслуги Татарстан

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