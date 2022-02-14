В Татарстане работникам предприятия вернули 1,5 млн рублей долгов по зарплате после вмешательства прокуратуры

Фото: прокуратура РТ

В Татарстане после вмешательства прокуратуры предприятие вернуло сотрудникам в общей сложности 1,5 млн рублей, которые задолжало по зарплате, сообщил «Ренальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Надзорное ведомство установило, что на протяжении 2020—2021 годов руководство предприятия незаконно удерживало из зарплат работников суммы убытков за неправильное хранение и перемещение готовой продукции. С сотрудников ежемесячно удерживали от 2 до 11 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры работникам вернули деньги, которые незаконно удерживали из зарплаты.

Фото: realnoevremya.ru

В феврале сообщалось, что предприятие в Апастовском районе Татарстана выплатило сотрудникам 8,7 млн рублей долгов по зарплате. ООО «Апас-Мол» задолжало зарплату 765 работникам на общую сумму в 8,7 млн рублей. Предприятие выплатило долг лишь частично.

Маргарита Головатенко