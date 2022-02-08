В Татарстане предприятие выплатило 8,7 млн рублей долгов по зарплате
Предприятие в Апастовском районе Татарстана выплатило сотрудникам 8,7 млн рублей долгов по зарплате, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.
ООО «Апас-Мол» задолжало зарплату 765 работникам на общую сумму в 8,7 млн рублей. Предприятие выплатило долг лишь частично.
Министерство продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда.
В январе прокуратура Тукаевского района Татарстана возбудила в отношении АО «Набережночелнинский крановый завод» дело об административном правонарушении из-за невыплаты сотрудникам зарплаты. 175 работникам предприятия не выплатили зарплату за октябрь и ноябрь 2021 года. Долг составил более 13 млн рублей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым