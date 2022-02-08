Новости общества

07:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане предприятие выплатило 8,7 млн рублей долгов по зарплате

07:17, 08.02.2022
В Татарстане предприятие выплатило 8,7 млн рублей долгов по зарплате
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Предприятие в Апастовском районе Татарстана выплатило сотрудникам 8,7 млн рублей долгов по зарплате, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

ООО «Апас-Мол» задолжало зарплату 765 работникам на общую сумму в 8,7 млн рублей. Предприятие выплатило долг лишь частично.

Министерство продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда.

Фото: pixabay.com

В январе прокуратура Тукаевского района Татарстана возбудила в отношении АО «Набережночелнинский крановый завод» дело об административном правонарушении из-за невыплаты сотрудникам зарплаты. 175 работникам предприятия не выплатили зарплату за октябрь и ноябрь 2021 года. Долг составил более 13 млн рублей.

Маргарита Головатенко
ОбществоБизнес Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также