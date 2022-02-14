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Синоптики предупредили татарстанцев о тумане с ухудшением видимости во вторник

13:13, 14.02.2022
Синоптики предупредили татарстанцев о тумане с ухудшением видимости во вторник
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане во вторник прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Ночью и утром 15 февраля на территории республики местами ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

В минувший четверг Гидрометцентр РТ спрогнозировал постепенное прекращение осадков в начале этой недели. По прогнозу синоптиков, ночью похолодает до -7... -14 градусов. В дневное время — от -2 до -7°С.

Сегодня днем температура составляет -3... -8 градусов. В отдельных районах — туман и северо-западный ветер с переходом на южный умеренный.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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