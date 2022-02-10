В Татарстане в выходные потеплеет до -1 градуса

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в ближайшие выходные ожидается достаточно теплая погода без обильных осадков. Синоптики прогнозируют днем до -1 градуса, а ночью до -10 градусов.

В пятницу, 11 января, в республике установится облачная погода. Местами пройдет небольшой, а где-то умеренный снег. Ночью в отдельных районах Татарстана могут наблюдаться слабые метели. Ночные температуры опустятся до -6..-11 градусов. Днем ожидается от -1 до -6°С.

В субботу и воскресенье, 12 и 13 февраля, в Татарстане установится облачная погода с прояснениями, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ. Временами возможен небольшой снег. Ночью похолодает до -4..-10°С. Днем ожидается от -1 до -7 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели рост атмосферного давления приведет к постепенному прекращению осадков. Ночью похолодает до -7..-14 градусов. В дневное время синоптики прогнозируют от -2 до -7°С.

В Гидрометцентре РТ отметили, что сегодня по всей республике наблюдаются снег и метели. В полдень зафиксированы температуры от -5 до -8 градусов.

Татьяна Демина