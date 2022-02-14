Казань участвует в голосовании за звание лучшего города России

В России стартовало голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города страны в 2022 году. В конкурсе участвует и Казань.

В голосовании «Город России — национальный выбор» может принять участие любой желающий. Казанцы и татарстанцы могут проголосовать за столицу республики на сайте всероссийского проекта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По последним данным, город набрал уже 47 голосов. Казань не входит в первую десятку лидеров. Первые три места, по предварительным итогам, занимают: Владивосток (31 839 голосов), Нальчик (23 147), Севастополь (22 439).

На прошлой неделе 7 малых городов Татарстана подали заявки на получение гранта из федерального бюджета для создания новых общественных пространств. На конкурс заявились Заинск, Елабуга, Зеленодольск, Лаишево, Болгар, Лениногорск и Мамадыш.



Татьяна Леухина