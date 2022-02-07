7 малых городов Татарстана подали заявки на получение гранта для создания общественных пространств

7 малых городов Татарстана подали заявки на получение гранта из федерального бюджета для создания новых общественных пространств. Об этом сообщила пресс-служба дирекции программы развития общественных пространств РТ.

На конкурс заявились Заинск, Елабуга, Зеленодольск, Лаишево, Болгар, Лениногорск

и Мамадыш. В случае победы проекты будут реализованы в 2023 году.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Каждая из заявок представляет собой документ, где показывается: предпроектное исследование, общественные обсуждения с горожанами, программа событий на разные сезоны, которые смогут проводиться на территории после благоустройства, архитектурный проект, экономическое обоснование. На данный момент пока не определили территорию для Зеленодольска.



В прошлом году в голосовании по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2022 году, выиграли Спортивный парк в Казани, набережная имени Ф. Табеева в Челнах, каскад прудов в Альметьевске, третья очередь экопарка в Нижнекамском районе. В голосовании приняли участие 170 тысяч татарстанцев.



Татьяна Леухина