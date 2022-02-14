Татарстанец сломал челюсть коллеге из-за жалоб руководству — суд приговорил его к году ограничения свободы

Фото: Максим Платонов (архив)

32-летний житель Заинска сломал челюсть коллеге из-за того, что тот жаловался руководству. Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Суд установил, что летом прошлого года подсудимый находился около дома и в это время поссорился с коллегой по работе из-за того, что тот жалуется руководству. В ходе конфликта мужчина по меньшей мере пять раз ударил коллегу кулаком по лицу. Потерпевший получил открытый перелом нижней челюсти.

Фото: Максим Платонов (архив)

Свою вину житель Заинска полностью признал. Его приговорили к одному году в виде ограничения свободы. Также мужчина должен выплатить коллеге компенсацию морального вреда в размере 120 тысяч рублей.

В этом месяце сообщалось, что житель Зеленодольска во время ссоры ударил вилкой брата. Через несколько дней пострадавший скончался. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Диана Жиленкова