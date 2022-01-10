Офис по бартеру: обзор коммерческой недвижимости Казани на продажу

Фото: Максим Платонов

Как уверяют эксперты, на рынке сложилась ситуация, когда бизнесменам выгоднее приобретать, нежели арендовать офис. Инвестиции в коммерческую недвижимость, по их словам, не менее надежны, чем в жилую, — это ликвидный и постоянно растущий в цене актив.



На сайтах объявлений можно найти достаточное количество предложений о продаже офисных помещений в Казани. Многие из них уже заполнены арендаторами. О том, что предлагают казанским предпринимателям на рынке, — в обзоре «Реального времени».

2 108 «квадратов» за 140 миллионов

По адресу улица Чистопольская, 83 в Казани продается трехэтажное здание на 21 сотке. Собственник оценил свое владение в 140 миллионов рублей.

Здание площадью 2 108 кв. метров имеет в придачу собственную парковку и крытый холодный гараж на три машино-места. Объект находится под круглосуточной охраной и оснащен системой видеонаблюдения.

Фото yandex.ru/maps

При желании, как заверяет автор объявления, новый владелец может организовать на цокольном этаже производственный цех. Для этого имеется необходимая мощность электроснабжения.

На сегодняшний день в здании, согласно открытой информации, находится сеть автошкол, салон детских платьев, центр судебных экспертиз, маникюрный салон, юридический центр, коллегия адвокатов и т.д.

Четыре этажа на Чистопольской за 110 миллионов

В Ново-Савиновском районе Казани выставили на продажу относительное новое, 2016 года постройки, административное здание, находящееся на улице Чистопольской, 9б. Его оценили в 110 миллионов рублей.

В здании четыре этажа. В придачу к нему имеется цокольный этаж, попасть на него можно через отдельный вход. Общая площадь здания — 756 «квадратов».

Причины продажи автор объявления не указывает. При этом он заверяет потенциальных покупателей, что это «отличный вариант для инвестиций или для ведения своего бизнеса» — кирпичное здание находится в месте с высоким пешеходным трафиком.

Фото 2gis.com

Согласно открытым данным, в здании на сегодняшний день располагаются офисы девяти компаний. Там находятся салон автопроката, антикафе, маникюрный салон, шоурумы, IT-компания и тату-салон.



И здание, и земельный участок, на котором оно расположено, находятся в собственности, уверят продавец. Объект подключен к центральному отоплению и канализации.

Трехэтажка на Тукая за 75 миллионов

В центре Казани офисное здание можно приобрести за 75 миллионов рублей. В эту сумму оценили трехэтажную постройку по адресу: улица Габдуллы Тукая, 62.

Здание, как следует из объявления, заполнено арендаторами. Из данных в интернете следует, что там располагается зуботехническая лаборатория.

Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Помимо удобства расположения здания, что сулит клиентов, продавец обращает внимание на наличие собственной парковки. Количество машино-мест, однако, не уточняется.



Общая площадь трехэтажного здания составляет 686,5 «квадрата». Оно отремонтировано и оснащено инженерными коммуникациями. Занимает постройка участок площадью 921 кв. метр.



Офисное здание за 51,5 миллиона или по бартеру

Почти в два раза дешевле, чем здание на улице Чистопольской, 9б, оценил продавец трехэтажное офисное помещение класса B+, расположенное почти в центре Казани, на улице Масгута Латыпова, 24, — 51,5 миллиона рублей. При этом его площадь почти в 1,4 раза больше — 1 032 «квадрата».

Продавец готов рассмотреть любые предложения от потенциальных покупателей. В частности, он готов отдать объект не за 51,5 млн рублей, а по бартеру.

На трех этажах офисного здания, включая мансарду свободной планировки, а также подвал, который продавец называет «бонусом», расположено несколько помещений, площадь каждого из которых варьируется от 4 до 86 «квадратов». Часть из них уже заняты — объект на 80% заполнен арендаторами. Согласно открытым данным, в здании на сегодняшний день расположены офисы интернет-магазина кровли, сервисного центра электроники, строительных компаний и т.д.

Фото kazned.ru

Попасть в здание можно через пять входов, два из которых со стороны улицы, а оставшиеся три — со стороны двора. Кроме того, как уверяет продавец, двор объекта благоустроен. К слову, находится он на земельном участке площадью 993 кв. метра.

В придачу к зданию идет стоянка, рассчитанная на 30 автомобилей. Вместе с этим имеется и закрытая парковка, на которой можно оставить две машины.

Два этажа на Щапова за 40 миллионов

Продают в Казани не только здания целиком, но и отдельные этажи. Так, в Вахитовском районе города на улице Щапова можно приобрести пятый и шестой этажи в доме №26б за 39,75 миллиона рублей.

Продавец рассматривает возможность продажи этажей как вместе, так и по отдельности. При этом последний вариант обойдется дороже на 2 миллиона. Общая площадь двух этажей — 800 квадратных метров.

Дороже всего при покупке по отдельности обойдется пятый этаж — 23,7 миллиона рублей. В объявлении указано, что его площадь составляет 418,6 «квадрата».

Фото 2gis.ru

Площадь шестого этажа на 36 «квадратов» меньше — 382. Меньше, соответственно, и его цена. Шестой этаж продавец оценил в 18 миллионов рублей.

В самом здании имеется лифт — подниматься на пятый и шестой этажи по лестнице не придется. Кроме того, объект находится под охраной.

В здании, согласно открытым данным, находится супермаркет, агентство недвижимости, офис интернет-магазина. На продаваемом пятом этаже расположен офис интернет-магазина товаров для рыбалки, компания машинной вышивки и печати и другие офисы.

В Казани наблюдается дефицит качественной офисной «недвижки»

Как рассказывал «Реальному времени» эксперт по коммерческой недвижимости, управляющий партнер «Доступного офисного фонда» Вячеслав Пимурзин, во многих районах Казани и других мегаполисов сформировался дефицит качественной офисной «недвижки». При этом на рынке наблюдается высокая активность.

По словам Пимурзина, только через ДОФ за один месяц покупается от одной до трех тысяч квадратных метров.

— И даже те проекты, которые мы планировали продать в течение 3—4 месяцев, улетали за один, — указал эксперт.

Президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев рассказывал «Реальному времени», что «коммерческая недвижимость переживает не самые лучшие времена». Из-за ситуации с коронавирусом и ограничений, вводимых для предотвращения его распространения, появился, с одной стороны, дефицит коммерческой недвижимости в некотором классе, а с другой — профицит.

К остро востребованной, но с невысоким предложением коммерческой недвижимости Савельев отнес торговые помещения на первой линии на первом этаже с отдельным входом, с хорошим трафиком. «Стояли», по его словам, офисные центры, у которых нет собственной парковки.

Директор агентства недвижимости «Авангард-Риэлт» Вячеслав Егоров указывал, что многие предложения «переоценены». По его словам, «реальные сделки проходят только по самым интересным предложениям с точки зрения цены и качества и соответствия».

Татьяна Демина