Исследование: в 2021 году в Татарстане количество ИП возросло на 5,8%

В 2021 году в России число регистраций новых индивидуальных предприятий (ИП) возросло на треть по сравнению с предыдущим годом. В Татарстане прирост составил 5,8%, а количество ИП увеличилось до 89,3 тысячи.

По итогам прошлого года положительная динамика также была отмечена в Калмыкии (+17,4%, до 5,9 тысячи), Республике Алтай (+13,4%, до 4,9 тысячи), Карачаево-Черкесии (+12,7%, до 8,4 тысячи), Туве (+8,5%, до 5,6 тысячи) и Москве (+6,2%, до 364,6 тысячи).

Фото: Ринат Назметдинов

В то же время наиболее сильная относительная убыль ИП зафиксирована в Ингушетии (-12,2% своих ИП до 2,3 тысячи), Чечне (-11,7%, до 12,7 тысячи), Дагестане (-10,5%, до 32,9 тысячи), Архангельской области (-6,4%, до 24,2 тысячи) и др., передает ТАСС со ссылкой на исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В прошлом месяце сообщалось, что Татарстан вошел в число регионов России по максимальному доходу самозанятых. Кроме того, РТ оказалась в лидерах и по количеству самозанятых — в республике на 100 тысяч населения приходится 4,3 тысячи самозанятых.



Диана Жиленкова