Исследование: в Казани жилье дешевле арендовать, чем брать в ипотеку

Столица Татарстана вошла в «желтую зону» рынка недвижимости, где стоимость покупки жилья в ипотеку в 1,3-1,6 раза дороже аренды. Например, по «верху рынка» средний срок ипотеки может обойтись в более 40 млн рублей, а аренда за тот же период — в 32 млн.



Если рассматривать наиболее низкие цены, аренда недвижимости может стоить 3,1 млн рублей против 4,9 млн в ипотеку за первичное жилье и 4 млн — за вторичное.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Тем временем в «красную зону» попали Москва и Санкт-Петербург. В этих городах стоимость покупки жилья в ипотеку превышает оплату аренды более чем в два раза.

А «по низу рынка» Новосибирска коэффициент недвижимости находится в «зеленой зоне». Здесь аренда обойдется в 3,8 млн, покупка первичного жилья — в 3,7 млн. Вторичное жилье можно приобрести в ипотеку за 1,9 млн рублей, передают «Известия».

В прошлом месяце эксперты сервиса «Циан. Аналитика» пришли к подобным выводам. Они выяснили, что столице Татарстана выгоднее арендовать квартиру, чем брать ипотеку, которая занимает более половины семейного бюджета. В целом по стране выплаты по ипотеке в среднем составляют 41% от доходов семьи.

Диана Жиленкова