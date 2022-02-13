В США выразили озабоченность учениями России в Черном море

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби выразил обеспокоенность учениями Военно-Морского флота России в Черном море. Об этом он сообщил в интервью телеканалу MSNBC.

По словам Кирби, это может угрожать суверенитету Украины. То же самое касается танковых учений в Белоруссии, проходящих совместно с Россией.

Накануне более 30 российских кораблей начали учения со стрельбами в Черном море. В пресс-службе Черноморского флота заявили, что серия военно-морских учений проводится в январе и феврале этого года во всех зонах ответственности флотов в соответствии с планом подготовки вооруженных сил России на 2022 год. Об этом сообщает ТАСС. Их основная цель — отработка действий сил флота и Воздушно-космических сил по защите национальных интересов РФ в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.

Фото: wikipedia.org

В конце января больше 20 кораблей российского Черноморского флота также вышли из Севастополя и Новороссийска на масштабные учения в Черное море. В них были задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли, ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли и тральщики.





Дарья Акимова