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Свыше 20 кораблей Черноморского флота России вышли на масштабные учения

14:22, 26.01.2022
Свыше 20 кораблей Черноморского флота России вышли на масштабные учения
Фото: wikipedia.org

Больше 20 кораблей российского Черноморского флота вышли из Севастополя и Новороссийска на масштабные учения в Черное море. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

В учениях задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли, ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли и тральщики. Как рассказали в ведомстве, экипажи кораблей проведут тренировки по маневрированию, организации связи и противовоздушной обороне.

Также ранее на учения вышли корабли Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов.

24 января стало известно, что НАТО направит дополнительные силы в Восточную Европу. Связано это с ситуацией вокруг Украины. Якобы Россия продолжает наращивать военную мощь в этой стране и вокруг нее.

Дарья Акимова
Общество

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