Свыше 20 кораблей Черноморского флота России вышли на масштабные учения

Больше 20 кораблей российского Черноморского флота вышли из Севастополя и Новороссийска на масштабные учения в Черное море. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

В учениях задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли, ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли и тральщики. Как рассказали в ведомстве, экипажи кораблей проведут тренировки по маневрированию, организации связи и противовоздушной обороне.

Также ранее на учения вышли корабли Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов.



24 января стало известно, что НАТО направит дополнительные силы в Восточную Европу. Связано это с ситуацией вокруг Украины. Якобы Россия продолжает наращивать военную мощь в этой стране и вокруг нее.

Дарья Акимова