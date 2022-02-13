15 февраля прокурор Татарстана и глава Минтруда РТ проведут совместный прием граждан

Фото: Максим Платонов

15 февраля прокурор Татарстана Илдус Нафиков и министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова проведут совместный прием граждан. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Прием населения будет проходить в здании Дома Дружбы народов Татарстана по адресу Казань, ул. Павлюхина, 57 с 15.00 до 17.00.

Записаться предварительно можно, позвонив с 9.00 до 18.00 по телефонам: 291-19-25, 291-19-23.

Дарья Акимова