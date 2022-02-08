Прокурор РТ: при освоении 33 млрд по нацпроектам вскрыты 500 нарушений

Больше полутысячи нарушений законодательства вскрыли в Татарстане сотрудники прокуратуры в рамках надзора за реализацией нацпроектов в 2021 году. Непрозрачные госзакупки, некачественное исполнение работ и заключение госконтрактов на стадии, когда объект уже возведен, — не изжитую практику такого освоения бюджетных средств сегодня критиковал прокурор РТ Илдус Нафиков.



Примеры нарушений в его докладе не прозвучали. Хотя силовикам удалось пресечь ряд фактов хищений средств бюджета. Лишь по результатам прокурорских проверок в республике возбудили 5 уголовных дел.

Присутствующий на коллегии заместитель Генпрокурора РФ Николай Шишкин назвал Татарстан лидером по зарплатным долгам в Приволжском федеральном округе.