Новости происшествий

13:31 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Прокурор РТ: при освоении 33 млрд по нацпроектам вскрыты 500 нарушений

12:07, 08.02.2022 2
Прокурор РТ: при освоении 33 млрд по нацпроектам вскрыты 500 нарушений

Больше полутысячи нарушений законодательства вскрыли в Татарстане сотрудники прокуратуры в рамках надзора за реализацией нацпроектов в 2021 году. Непрозрачные госзакупки, некачественное исполнение работ и заключение госконтрактов на стадии, когда объект уже возведен, — не изжитую практику такого освоения бюджетных средств сегодня критиковал прокурор РТ Илдус Нафиков.

Примеры нарушений в его докладе не прозвучали. Хотя силовикам удалось пресечь ряд фактов хищений средств бюджета. Лишь по результатам прокурорских проверок в республике возбудили 5 уголовных дел.

Присутствующий на коллегии заместитель Генпрокурора РФ Николай Шишкин назвал Татарстан лидером по зарплатным долгам в Приволжском федеральном округе.

ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыБюджет Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:06
    Как всегда сперли , вопрос КТО , так и не установили . Наверное МЫ ПЕНСИОНЕРЫ .
    Ответить
  • Анонимно 13:13
    Надо бы начать с ревизии документов по нацпроекту с целью недопущения возможностей нарушения
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также