В России выявили 197 949 случаев заболевания коронавирусом за сутки
За последние сутки в России выявили 197 949 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 14 133 509 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 13 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 101 568 человек, всего выздоровевших — 11 235 859 человек.
За сутки коронавирус унес жизни 706 россиян, всего от инфекции скончались 340 248 человек.
За вчерашние сутки в России выявили 203 766 случаев заболевания коронавирусом.
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