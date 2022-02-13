В России выявили 197 949 случаев заболевания коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявили 197 949 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 14 133 509 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 13 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 101 568 человек, всего выздоровевших — 11 235 859 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 706 россиян, всего от инфекции скончались 340 248 человек.

Фото: realnoevremya.ru

За вчерашние сутки в России выявили 203 766 случаев заболевания коронавирусом.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко